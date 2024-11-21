СК заинтересовался избиением школьников девятиклассником в Петербурге

Председателю СК России будет представлен доклад о ходе проверки по факту избиения несовершеннолетнего в одной из школ Петербурга.
Ранее в СМИ появилась информация, что в одной из школ города девятиклассник избил 11-летнего мальчика. При этом школьник уже не первый раз избивает учащихся младшего его. Сотрудники образовательного учреждения никаких мер при этом не принимают.
Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность). Устанавливаются все обстоятельства.
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19.11.2024 211