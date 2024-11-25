Гатчинский дворец и выборгский парк «Монрепо» временно закрыли из-за непогоды

Из-за разбушевавшейся погоды в Петербурге и Ленобласти для посетителей закрыли ряд крупных парков.

В частности, руководство Гатчинского дворца обратились с просьбой отказаться от посещения музея-заповедника. Аналогичное объявление появилось на сайте парка «Монрепо», где временно закрыли экомаршрут. В Петербурге временно закрыли Нижний парк, парки Александрия и Ораниенбаум в Петергофе.

В Ленобласти сегодня, 25 ноября, идет снег с дождем, на дорогах гололед. При этом в перспективе сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.