Гатчинский дворец и выборгский парк «Монрепо» временно закрыли из-за непогоды

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Из-за разбушевавшейся погоды в Петербурге и Ленобласти для посетителей закрыли ряд крупных парков.

В частности, руководство Гатчинского дворца обратились с просьбой отказаться от посещения музея-заповедника. Аналогичное объявление появилось на сайте парка «Монрепо», где временно закрыли экомаршрут. В Петербурге временно закрыли Нижний парк, парки Александрия и Ораниенбаум в Петергофе.

В Ленобласти сегодня, 25 ноября, идет снег с дождем, на дорогах гололед. При этом в перспективе сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

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25.11.2024 124
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