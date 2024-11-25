Владельцам электрокаров в Ленобласти продлят отсрочку от уплаты налогов

Поделиться

Соответствующие поправки в закон планирует принять ЗакС Ленинградской области. 

В Ленинградской области планируют продлить льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей.

Законодательное собрание региона рассмотрит соответствующие изменения в нормативный акт, предлагающие продлить освобождение от налога до конца 2027 года.

Данная работа проводится в рамках государственной стратегии по увеличению доли электрокаров на дорогах страны до 15% к 2030 году.

Вам будет интересно
Владельцам электрокаров в Ленобласти продлят отсрочку от уплаты налогов электрокар, налоги, Ленобласть
Во Всеволожском районе откроют еще несколько поликлиник
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко во время рабочей поездки во Всеволожский район рассказал, какие еще медучреждения откроются в районе. До конца первого...
25.11.2024 151
Автор