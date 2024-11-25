Владельцам электрокаров в Ленобласти продлят отсрочку от уплаты налогов

Соответствующие поправки в закон планирует принять ЗакС Ленинградской области.
В Ленинградской области планируют продлить льготы по транспортному налогу для владельцев электромобилей.
Законодательное собрание региона рассмотрит соответствующие изменения в нормативный акт, предлагающие продлить освобождение от налога до конца 2027 года.
Данная работа проводится в рамках государственной стратегии по увеличению доли электрокаров на дорогах страны до 15% к 2030 году.
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