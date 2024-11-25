Бесстрашный лось вышел к людям в Петербурге — видео

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Лесного жителя, спокойно прогуливающегося по улицам, заметили накануне.

На Шуваловском проспекте накануне вечером, 24 ноября, местные жители встретили неожиданного гостя — огромного лося. Животное свободно прогуливалось по окрестностям.

Лось вышел к людям! В конце Богатырского, в воскресенье, около 10 утра. Пошел на уличные тренажеры, потом к уткам, — рассказали очевидцы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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24.11.2024 154
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