Бесстрашный лось вышел к людям в Петербурге — видео

Лесного жителя, спокойно прогуливающегося по улицам, заметили накануне.
На Шуваловском проспекте накануне вечером, 24 ноября, местные жители встретили неожиданного гостя — огромного лося. Животное свободно прогуливалось по окрестностям.
Лось вышел к людям! В конце Богатырского, в воскресенье, около 10 утра. Пошел на уличные тренажеры, потом к уткам, — рассказали очевидцы.
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24.11.2024 154