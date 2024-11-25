Сбербанк продолжает сбор заявок на семейную ипотеку

Банк возобновит выдачу жилищных кредитов по льготной программе после обновления лимитов.

Сбербанк подтвердил, что продолжает принимать заявки на семейную ипотеку, несмотря на то, что текущий лимит уже исчерпан.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе банка, выдача кредитов будет возобновлена после обновления федеральным правительством лимита по этой льготной программе кредитования.