Школьница упала с 13 этажа в Петербурге. Теперь ей придется объяснятся со следователями

Скорая забрала 12-летнюю школьницу от дома на проспекте Славы в Санкт-Петербурге 25 ноября около 14:00.

По предварительным данным, девочка упала с балкона общего пользования, расположенного на 13 этаже. Рядом с шестиклассницей нашли рюкзак.

Пострадавшая получила множественные травмы и находится в тяжелом состоянии. Ее спасают в детской клинике. Проверку по факту случившегося проводит полиция. Следственный комитет завел уголовное дело.