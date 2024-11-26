Из жизни ушла Мария Лиманская, известная как Бранденбургская Мадонна

Минувшей ночью, 26 ноября, в возрасте ста лет ушла из жизни Мария Филипповна Лиманская — легендарная «регулировщица Победы», ветеран Великой Отечественной войны, известная также как Бранденбургская Мадонна. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Глава региона назвал Лиманскую удивительным человеком, обозначив непростой жизненный путь, и выразил соболезнования её родным и близким.

«Мария Филипповна — удивительный человек с непростой, но яркой судьбой. В 18 лет ушла на фронт, сначала шила одежду солдатам, потом стала регулировщицей. Туда набирали именно женщин, так как мужчины были нужны на полях сражений. Боевое крещение Марии Филипповны прошло под Батайском Ростовской области. Под вражеским огнём она регулировала движение войск на переправе через Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина», — поведал Бусаргин.

Также он отметил, что именно в Берлине у Бранденбургских ворот 2 мая 1945 года военный корреспондент Евгений Халдей сделал фото, на котором молодая девушка направляет проезжающие автомобили. Фотокарточка стала символом несокрушимости советского народа, а Бранденбургская Мадонна стала известна на весь мир.