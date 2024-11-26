«Талибан»* хотят исключить из списка запрещённых в России организаций

«Талибан»* планируют исключить из списка запрещенных в России организаций. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.
Документ опубликовали на сайте Госдумы. В рамках инициативы, временно снимается запрет на деятельность организации. Ключевым условием для принятия такого решения являются сведения о прекращении пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.
Решение о снятии запрета будет принято судом на основании заявления генерального прокурора России или его заместителя. Однако, если организация возобновит террористическую деятельность, статус будет возвращен.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает важным развивать контакты с властями Афганистана, но решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористических организаций пока не принято.
* террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ.