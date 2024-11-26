Сергей Перминов: «Цели русофобов-исказителей правды ситуативны, но расплата неизбежно придет»

На Международном научно-практическом форуме «Без срока давности. Ключевая точка исторической памяти» Александр Дрозденко анонсировал создание в Зайцево музея геноцида мирных жителей СССР. И рассказал о вкладе Ленинградской области в сохранение подлинной истории Великой Отечественной войны.

Сенатор РФ от региона Сергей Перминов рассказал 47channel, почему так важно беречь историческую правду о Великой Отечественной войне и какую работу проводить, чтобы привлекать молодых людей к проектам по сохранению исторической памяти.

«В странах оси Запада, в том числе Прибалтике, Польше, в последние годы сформирована сетка институтов «национальной памяти», а точнее – фабрик ее фальсификации и индоктринации. Эти политизированные институции, тиражируя «выборочный» контент, преследуют плохо скрываемую цель «перевернуть отношение» к событиям прошлого, в том числе Второй мировой войны. Их вероломная задача – «отмена» правды о вкладе СССР в Великую Победу над фашистским «ареалом» в Европе», – сказал Сергей Перминов

Сенатор отметил, что для нашего народа, перенесшего геноцид, правда очевидна. Спустя почти 80 лет после Победы поисковики продолжают обследовать участки, в том числе в Ленинградской области, поднимая останки павших героев-защитников Родины, устанавливая все новые жертвы преступлений немцев. Знать об этом, хранить историческую память, сберегать ее от поругания – гражданская миссия каждого.

«Эстафета этого морального долга между поколениями в нашей стране не будет прервана, подходы в этой сфере эволюционируют, в том числе с новыми технологиями. Молодежь широко вовлечена в изучение истории, мероприятия и акции, волонтерскую работу, где соприкасается с этой святой памятью, ценностями патриотизма. Убежден, что новый музей в Зайцево с артефактами и данными архивов будет современным и своевременным, востребованным у широких аудиторий», – подчеркнул Сергей Перминов

Сенатор выразил уверенность, что акторам, выступающим на западной оси «стрелой-наконечником» для гибридных атак на Россию, мы всегда готовы ответить, не погрешив против совести и историзма, оставаясь на верной стороне истории.

«Цели таких русофобов-исказителей правды ситуативны, но расплата неизбежно придет. Развязав бой против памяти и памятников, они лишают людей человеческого, заставляя предать отцов и дедов, ценой жизни спасавших свои семьи и страны от порабощения и гибели. А это говорит о многом», – резюмировал Сергей Перминов