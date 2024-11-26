Небольшие осадки и до -2°C – погода в Ленобласти на 27 ноября

Облачная с прояснениями погода ждет жителей Ленобласти 27 ноября.
Ночью в большинстве районов пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, на востоке местами снега. Днем в большинстве районов прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя, мокрого снега.
Ветер южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -2…+3°C, днем 0…+5°C. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо повышаться.
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25.11.2024 181