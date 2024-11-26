Пострадавший при теракте в «Крокусе» потребовал миллион с организатора концерта

В Хорошевский суд Москвы поступил иск пострадавшего во время теракта в «Крокус Сити Холле» к компании-организатору концерта группы «Пикник».

По мнению истца, организатор не обеспечил должный уровень охраны массового мероприятия, чем нарушил права потребителя. Он потребовал взыскать с ответчика 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов столицы.

Напомним, теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Погибли 145 человек, пострадал 551. Как сообщало ФСБ, по делу о теракте задержано больше 20 человек, включая исполнителей и пособников. Потерпевшими признаны больше 1700 человек.