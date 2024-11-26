В Ленобласти приготовили новые меры поддержки для предпринимателей-участников СВО

С 2025 года в Ленобласти запустят налоговую льготу для ИП – участников СВО и гранты для тех, кто хочет возобновить или начать предпринимательскую деятельность.

«Индивидуальные предприниматели смогут получить льготу по налогу на упрощенку 1% вместо 6% для налоговой базы «Доходы». ИП, которые являлись участниками СВО, но уже вернулись и хотят возобновить или начать предпринимательскую деятельность, могут получить грант размере 750 тысяч рублей. Средства на это уже предусмотрены в областном бюджете. Порядок утвердим постановлением регионального правительства», — сообщил глава 47 региона Александр Дрозденко.

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Напомним, что на сегодняшний день на территории 47 региона для участников СВО и членов их семей установлено 69 мер социальной поддержки в сфере социальной защиты, в том числе: 21 — прямые выплаты, 48 — для членов семьи. В шаговой доступности от Мультицентра во Всеволожске реализуется проект по созданию Центра высокотехнологичной медицинской реабилитации и Центра протезирования.

Отметим, что все участники СВО и члены их семей, кому необходима поддержка, могут оставить заявку по специальной форме на сайте помощи #МыВместе или на платформе акции мывместе.рф или позвонить по телефону 8-800-200-34-11. Волонтеры готовы оказать психологическую, юридическую, адресную бытовую помощь, помощь в организации досуга детей. Желающие стать добровольцами акции #МЫВМЕСТЕ могут связаться с муниципальным координатором, телефоны которых указаны в перечне.