Саночник из Ленобласти взял «золото» Кубка России

Саночник из Ленобласти Семен Павличенко показал лучший результат на всероссийских соревнованиях в Краснодарском крае, обогнав соперников.

Семен Павличенко победил в финале Кубка России по санному спорту. Он участвовал в стартах на одноместных санях и показал результат в 1 минуту и 43 секунды за два заезда.

На соревнованиях собрались более 50 спортсменов из восьми регионов России.