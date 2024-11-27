Саночник из Ленобласти взял «золото» Кубка России

Саночник из Ленобласти Семен Павличенко показал лучший результат на всероссийских соревнованиях в Краснодарском крае, обогнав соперников.
Семен Павличенко победил в финале Кубка России по санному спорту. Он участвовал в стартах на одноместных санях и показал результат в 1 минуту и 43 секунды за два заезда.
На соревнованиях собрались более 50 спортсменов из восьми регионов России.
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