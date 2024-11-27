Жителей Выборга предупредили о временном ухудшении качества воды

В Леноблводоканала» предупредили, что в Выборгском районе Ленобласти по некоторым адресам может наблюдаться вода измененного цвета.

Все дело в том, что из-за штормовой погоды и большого количества осадков ухудшилось качество воды в озере Краснохолмское. С него осуществляется забор воды на водоочистные сооружения Выборга.

Специалисты контролируют этапы технологического процесса очистки воды. Для своевременного реагирования жителей просят сообщать об ухудшении качества воды в единую аварийную службу «Леноблводоканала» по номеру телефона: 8 (812) 409-00-01.