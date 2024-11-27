Жители Ленобласти больше предпочитают кошек, чем собак

Жители Ленинградской области предпочитают кошек собакам — в октябре в регионе завели на 29% больше кошек, чем собак, говорится в исследовании онлайн-платформы «Авито».

При этом беспородных кошек на платформе жители региона забирают в 9 из 10 случаев. Самыми популярными породами стали сибирская кошка, шотландская, британская и бурманская.

Наибольшей популярностью среди собак у жителей Ленобласти пользуются следующие породы: боксер, лавретка, кане-корсо, шарпей и шпиц, говорится в исследовании.

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Также в исследовании говорится, что подготовиться к появлению в доме собаки можно в среднем за 12 300 рублей, а кошки — за 14 000 рублей.