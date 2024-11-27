Учитель из Выборга вышла в финал Всероссийского конкурса «Атомный урок»

Педагог из Ленинградской области Снежана Хомета оказалась в числе 15 финалистов всероссийского конкурса «Атомный урок».

Снежана Хомета работает учителем-дефектологом в школе №10 города Выборг. Она занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья и старается заинтересовать их атомной отраслью, используя для этого интерактивные занятия, викторины и аналитические задачи.

Видео: администрация Ленобласти.

Добавим, что победитель конкурса «Атомный урок» проведет занятия в разных городах России, примет участие в арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» и отправится к Северному Полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».