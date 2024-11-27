Школьники из Лужского района вошли в тройку лучших аграриев по России

«Агрошкольники» девятиклассники из Лужской санаторной школы-интерната заняла третье место во Всероссийском конкурсе «Школьный агростартап».

Ученики 9 класса – Арина Ложкина, Елизавета Петрова, Ульяна Антонова, педагоги – Елена Юркова, Валентина Федотова — получили в награду оборудование для теплицы, досветку и гидропонику.

Ребята выращивают круглый год в теплице и на грядках для школы помидоры, огурцы, кабачки и зелень. Излишки продают на ярмарках, а выручку пускают на развитие. С новым оборудованием у детей большие планы по новым культурам, технологиям и регулярным поставкам овощей, — отметили в областном правительстве.

Вам будет интересно Дмитрий Патрушев оценил работу растениеводства в Ленинградской области Зампредседателя правительства РФ и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко оценили результаты работы АПК 47 региона. Дмитрий Патрушев и Александр Дрозденко посетили тепличный... 14.11.2024 241

Напомним, что для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.