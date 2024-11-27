В Украине выдвинули Трампа на Нобелевскую премию

Депутат Рады номинировал будущего президента США на Нобелевскую премию мира.

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выдвинул Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом 27 ноября сообщает РИА Новости.

Я, член Верховной Рады Александр Мережко, хочу номинировать …Дональда Трампа на Нобелевскую премию 2025 года, — указано в письме Мережко, которое он направил в норвежский Нобелевский комитет.