На набережной Выборга ведутся противоаварийные работы

Это необходимо для обеспечения безопасности горожан и туристов, посещающих общественное место.
Администрация Выборга сообщила о продолжающихся противоаварийных работ на городской набережной.
Работы проводятся поэтапно, с установкой дополнительного ограждения и отводом существующего от кромки воды, чтобы обеспечить безопасность горожан и туристов.
Ранее на наиболее опасных участках были демонтированы гранитные столбы и чугунное ограждение. Убранные элементы сейчас находятся на складе. Также сейчас завершаются работы по восстановлению и укреплению гранитных блоков на участке набережной напротив Выборгского замка.
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