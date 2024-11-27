На набережной Выборга ведутся противоаварийные работы

Это необходимо для обеспечения безопасности горожан и туристов, посещающих общественное место.

Администрация Выборга сообщила о продолжающихся противоаварийных работ на городской набережной.

Работы проводятся поэтапно, с установкой дополнительного ограждения и отводом существующего от кромки воды, чтобы обеспечить безопасность горожан и туристов.

Ранее на наиболее опасных участках были демонтированы гранитные столбы и чугунное ограждение. Убранные элементы сейчас находятся на складе. Также сейчас завершаются работы по восстановлению и укреплению гранитных блоков на участке набережной напротив Выборгского замка.