«Не имеет военного решения»: Перминов рассказал, что нужно для преодоления конфликта на Ближнем Востоке

Соглашение о прекращении огня, которое заключили Израиль и Ливан, лишь временная мера. По мнению сенатора, это вряд ли принесет результат.

Израиль и Ливан пришли к соглашению о прекращении огня. Оно вступило в силу утром 27 ноября. По плану, предложенному США, армия Ливана за 60 дней займет южные территории, а «Хезболла» отведет войска за реку Литани, в то время как Израиль и вовсе выведет свои части.

За выполнением условий следит международный комитет под руководством Америки, которая также предоставила Израилю гарантии поддержки в случае угроз со стороны Ливана.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Николаевич Перминов в беседе с редакцией ivbg.ru оценил решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, рассказал, могут ли эти договоренности привести к стабильности в регионе в будущем и способствовало ли этому решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ближневосточный конфликт не имеет военного решения. Длящееся не один десяток лет противостояние показывает, что какой-либо прогресс возможен только при учете интересов друг друга. Основа стабильного мира — создание независимого палестинского государства. Иные действия производят лишь временный эффект, поскольку стороны постоянно стремятся улучшить свои позиции. В данный момент движение с целью стабилизации ситуации еще только начинается. Израиль не первый раз переходит границу Ливана, пытаясь создать там зону безопасности. Однако ему еще никогда не удавалось конвертировать успехи своей армии на земле в стабильный политический результат. Этому мешает ряд факторов, в числе которых — неустойчивые позиции центральной власти в соседнем государстве. Несправедливость по отношению к палестинскому народу продолжает мотивировать борцов за его права, — заявил сенатор.

Комментируя выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху, Перминов подчеркивает, что это решение мало волнует руководство Израиля.

Решение такого малопонятного органа как МУС не заботит израильское руководство. Его шаги обусловлены в первую очередь пониманием степени выполнения тех задач, которые были поставлены перед армией в Ливане. Давно призывали Нетаньяху к переговорам и в Вашингтоне. Победа Трампа, учитывая вклад в нее арабской диаспоры в одном из колеблющихся штатов, похоже, не позволяет надеяться на изменение этого подхода, — добавил сенатор.