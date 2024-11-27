«Не имеет военного решения»: Перминов рассказал, что нужно для преодоления конфликта на Ближнем Востоке

Соглашение о прекращении огня, которое заключили Израиль и Ливан, лишь временная мера. По мнению сенатора, это вряд ли принесет результат.
Израиль и Ливан пришли к соглашению о прекращении огня. Оно вступило в силу утром 27 ноября. По плану, предложенному США, армия Ливана за 60 дней займет южные территории, а «Хезболла» отведет войска за реку Литани, в то время как Израиль и вовсе выведет свои части.
За выполнением условий следит международный комитет под руководством Америки, которая также предоставила Израилю гарантии поддержки в случае угроз со стороны Ливана.
Сенатор от Ленинградской области Сергей Николаевич Перминов в беседе с редакцией ivbg.ru оценил решение о прекращении огня между Израилем и Ливаном, рассказал, могут ли эти договоренности привести к стабильности в регионе в будущем и способствовало ли этому решение МУС выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Израиль не первый раз переходит границу Ливана, пытаясь создать там зону безопасности. Однако ему еще никогда не удавалось конвертировать успехи своей армии на земле в стабильный политический результат. Этому мешает ряд факторов, в числе которых — неустойчивые позиции центральной власти в соседнем государстве. Несправедливость по отношению к палестинскому народу продолжает мотивировать борцов за его права, — заявил сенатор.
Комментируя выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху, Перминов подчеркивает, что это решение мало волнует руководство Израиля.