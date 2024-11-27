Теперь ранее судимые и безработные не смогут получить паспорт страны.
Власти Финляндии ужесточат порядок получения гражданства страны.
Среди главных изменений: лица, живущие на пособие по безработице, больше не будут соответствовать требованиям для оформления гражданства. Теперь заявители должны будут доказать наличие достаточных средств для проживания в Финляндии.
Кроме того, ранее судимые иностранцы будут лишены возможности получить финский паспорт. Также приобретенное гражданство можно будет потерять, если человек предоставил ложную информацию при подаче документов.
В финском МВД добавили, что изменения не будут касаться просителей убежища.
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