Автобус с пассажирами опрокинулся в Тихвинском районе. Пострадали девать человек, в том числе дети

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Автобус с пассажирами опрокинулся 27 ноября в 17:46 на трассе возле деревни Шомушка в Тихвинском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за погодных условий.

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Фото: Прокуратура Ленобласти

На место происшествия выезжали четыре автомобиля скорой помощи. Трое пассажиров сначала отказались от госпитализации, но позже самостоятельно приехали в больницу.

Всего пострадали девять человек. По предварительным данным, детей в возрасте до 14 лет среди них нет. По информации администрации Тихвинского района, шестеро – подростки 14-17 лет.

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