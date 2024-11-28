Автобус с пассажирами опрокинулся в Тихвинском районе. Пострадали девать человек, в том числе дети

Автобус с пассажирами опрокинулся 27 ноября в 17:46 на трассе возле деревни Шомушка в Тихвинском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за погодных условий.

На место происшествия выезжали четыре автомобиля скорой помощи. Трое пассажиров сначала отказались от госпитализации, но позже самостоятельно приехали в больницу.

Всего пострадали девять человек. По предварительным данным, детей в возрасте до 14 лет среди них нет. По информации администрации Тихвинского района, шестеро – подростки 14-17 лет.