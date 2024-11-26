По факту ДТП в поселке Новоселье заведено второе уголовное дело

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Полиция завела второе уголовное дело, о причинении вреда здоровью, по факту аварии с участием рейсового автобуса и грузовой фуры в поселке Новоселье Ломоносовского района.  

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Фото: ГУ МВД

Ранее Следственный комитет начал расследование по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Водитель задержан.

Авария случилась 25 ноября в 07:24 возле дома № 8 на Красносельском шоссе. Автобус № 181 въехал в фуру, припаркованную на обочине. В результате ДТП пострадали 15 человек, в том числе пятеро детей. Одной из пострадавших – 38-летней женщине – ампутировали ногу.

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25.11.2024 188
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