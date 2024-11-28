Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

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Подразделения группировки войск «Запад» заняли новые рубежи и позиции. Противник потерял до 480 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм самоходную артиллерийскую установку «Акация» и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Потери противника составили до 330 военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. Уничтожены два склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 415 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и 100-мм пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери противника составили до 145 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы М198 производства США, 152-мм орудие Д-20 и станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 75 военнослужащих, пять автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета «Нептун» и 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.