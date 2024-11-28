На Землю обрушится мощная магнитная буря

Возмущения в магнитосфере планеты начнутся уже в четверг.

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ предупреждает о мощной магнитной буре, которая накроет нашу планету. Она начнется в четверг и продлится до пятницы.

Согласно графикам, слабый космический шторм начнется с 18:00, и в последующие часы будет усиливаться. К 21:00 индекс геомагнитной активности достигнет пяти баллов.

Неспокойно будет и в пятницу. Пик магнитной бури придется на промежуток с 3:00 ночи до 6:00 утра. Сила шторма в этот период составит шесть баллов, что соответствует второму уровню магнитной бури.