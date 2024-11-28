Глава ФМБА: люди до 60 лет могут быть признаны молодыми

Это может произойти из-за увеличения продолжительности жизни.

Глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова выразила мнение, что в ближайшем будущем люди до 60 лет могут быть признаны молодые.

Согласно текущей классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), молодыми считаются люди до 45 лет. Однако, учитывая рост продолжительности жизни, возрастные периоды могут измениться.

Если брать классификацию ВОЗ, то молодой человек до 45 лет, я так думаю, с учётом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут всё молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды, — заявила Скворцова.