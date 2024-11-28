В России утвердили предельные индексы роста тарифов ЖКХ

Для каждого региона будет установлен свой индекс.

Правительство РФ утвердило предельные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги. Каждый регион получит свой индивидуальный индекс, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет строго контролировать обоснованность расходов, заложенных в тарифы.

Как пишет «Объясняем.рф», в 2023-2024 годах благодаря выявлению и исключению необоснованных затрат удалось сэкономить 43,5 млрд рублей.

С 2025 года 1,5% выручки ресурсоснабжающих организаций теперь будет обязательно направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Это обеспечит прозрачность расходования средств и привлечение инвестиций в ЖКХ. ФАС также внедряет новый принцип «целевой амортизации», гарантирующий возврат инвестиций и повышающий контроль над их использованием.