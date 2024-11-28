В России утвердили предельные индексы роста тарифов ЖКХ

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Для каждого региона будет установлен свой индекс.

Правительство РФ утвердило предельные индексы роста платы граждан за коммунальные услуги. Каждый регион получит свой индивидуальный индекс, а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет строго контролировать обоснованность расходов, заложенных в тарифы.

Как пишет «Объясняем.рф», в 2023-2024 годах благодаря выявлению и исключению необоснованных затрат удалось сэкономить 43,5 млрд рублей.

С 2025 года 1,5% выручки ресурсоснабжающих организаций теперь будет обязательно направлено на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Это обеспечит прозрачность расходования средств и привлечение инвестиций в ЖКХ. ФАС также внедряет новый принцип «целевой амортизации», гарантирующий возврат инвестиций и повышающий контроль над их использованием.

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