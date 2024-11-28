Стало известно, кто производит в Ленобласти самое вкусное молоко

В регионе завершился второй областной конкурс качества сырого молока «Молоко наивысшего качества», в котором приняло участие 29 производителей

В племзаводе «Агро-Балт» из Кингисеппского района — самое качественное сырое молоко на территории 47 региона, а в «Рапти» — самое вкусное, лучшее фермерское молоко — у фермера Василия Морозова из Волосовского района.

«Молочное животноводство — приоритетная отрасль АПК Ленобласти. 2,2 млрд руб. — господдержка животноводства в этом году, рост финансирования производства молока составил порядка 200 млн рублей. 98% нашего молока — высшего сорта, поэтому спокойно покупайте продукцию из ленинградского молока», — рассказал председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Отметим, что 47 регион занимает первое место в России по молочной продуктивности и 8 по объёмам производства молока в сельхозорганизациях, обеспечение жителей региона молоком 117,6%.

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Для аграриев Ленобласти работают такие программы, как «Агростартап». Подробная информация размещена на сайте комитета по АПК.

Также в Ленобласти выдается порядка 50 видов субсидий сельхозпроизводителям, среди них 5 грантов фермерам. Так «Ленинградский гектар» уже дал новый импульс развитию Сланцевского района. Суть «Ленинградского гектара» повторяет суть федеральной программы “Дальневосточный гектар” и заключается в выделении земельных участков в отдаленных районах Ленобласти фермерам для освоения земель на бесплатной основе.