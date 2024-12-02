Администрация Ленобласти поддержит производителей протезов

Представители администрации 47 региона приняли участие в круглом столе по обсуждению развития протезирования в Ленобласти.

Участники круглого стола из Краснодара, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка и Ленобласти разработали совместную стратегию сотрудничества между Ленинградской областью и протезными предприятиями.

Руководители предприятий отметили, что региональная поддержка в Ленинградской области — беспрецедентная, и должна быть применена в остальных регионах, — отметили в областном правительстве.

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Ранее глава Ленобласти побывал на заводе «Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра». Вместе с Александров Юрьевичем на производстве побывала его супруга Ирина Дрозденко — директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции, который был создан по ее инициативе. Опыт будет полезен в контексте предстоящего создания в Ленинградской области Центра протезирования и реабилитации для ветеранов СВО. Как отметил глава 47 региона, он лично будет просить белорусскую сторону на этапе «сборки» центра в Ленобласти направить в помощь специалистов.