Администрация Ленобласти поддержит производителей протезов

Представители администрации 47 региона приняли участие в круглом столе по обсуждению развития протезирования в Ленобласти.
Участники круглого стола из Краснодара, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Донецка и Ленобласти разработали совместную стратегию сотрудничества между Ленинградской областью и протезными предприятиями.
Ранее глава Ленобласти побывал на заводе «Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра». Вместе с Александров Юрьевичем на производстве побывала его супруга Ирина Дрозденко — директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции, который был создан по ее инициативе. Опыт будет полезен в контексте предстоящего создания в Ленинградской области Центра протезирования и реабилитации для ветеранов СВО. Как отметил глава 47 региона, он лично будет просить белорусскую сторону на этапе «сборки» центра в Ленобласти направить в помощь специалистов.