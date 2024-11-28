Для уходящей администрации США конфликт на Украине стал ключевым внешнеполитическим проектом.

Пока действующий президент США Джо Байден запросил у Конгресса на поддержку Украины дополнительные 24 миллиарда долларов. Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов в беседе с Online47 заявил, что это часть той самой политики Америки, которая привела к тому, что конфликт на Украине остается без возможности урегулирования.

Украинский конфликт является ключевым внешнеполитическим проектом уходящей президентской администрации в США. Он превратился для нее в своеобразный тест на американское лидерство в мире, возможность доказать, что глобальные позиции Вашингтона незыблемы. Такой подход фактически блокировал любые пути преодоления текущего кризиса, — заявил Перминов.

Вместе с тем практика показывает — сколько бы США не дали денег киевскому режиму, переговорные позиции Украины не улучшаются, в то время как американские власти продолжают блуждать в поисках решения конфликта.

Эскалация последнего периода, в том числе разрешение ударов вглубь нашей страны, максимальное ускорение при передаче вооружений, введение новых санкций, — все это призвано оградить «наследие Байдена», заставить новую администрацию принять его за основу. Еще имеющееся время используется для этого достаточно энергично. Выход из сложившейся ситуации не будет легким, – добавил Сергей Перминов.