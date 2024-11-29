Уроженца Узбекистана задержали за вымогательство в Ленобласти

В Приозерском районе задержан 41-летний уроженец Узбекистана. Мужчина являлся участником преступной группы и занимался вымогательством.

По версии следствия, в октябре 2024 года в Приозерском районе преступник и его подельники избили местного жителя, завладели его паспортом и потребовали 25 тысяч рублей.

Поводом для нападения якобы стало повреждение автомобиля. Используя надуманный повод, уроженец Узбекистана потребовал «возмещение материального ущерба».

Пострадавший обратился в больницу и в полицию. У него диагностировали ушибы лица, груди и локтя, а также перелом руки.

Полицейские организовали операцию по задержанию вымогателя. Пострадавший передал ему 20 тысяч рублей, после чего преступника, получившего российское гражданство в 2019 году, задержали с поличным.

Личности других участников группы и иные эпизоды их преступной деятельности устанавливаются.