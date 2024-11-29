Памятник-стелу советским воинам-ополченцам отреставрировали в Низино

Ленинградская область продолжает готовить мемориалы Великой Отечественной войны к празднованию 80-летия Победы.
В деревне Низино Ломоносовского района завершились работы на Памятнике-стеле советским воинам-ополченцам.
Памятник установлен в честь ополченцев 264-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Они сражались в районе деревни Низино в годы Великой Отечественной войны.
Вам будет интересно
Президент России Владимир Путин заявил, что Министерство обороны РФ совместно с Генеральным штабом Вооруженных сил страны подбирает подходящие цели на...
28.11.2024 127