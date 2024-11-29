Памятник-стелу советским воинам-ополченцам отреставрировали в Низино

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Ленинградская область продолжает готовить мемориалы Великой Отечественной войны к празднованию 80-летия Победы.

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Фото: t.me/brieflo

В деревне Низино Ломоносовского района завершились работы на Памятнике-стеле советским воинам-ополченцам.

Памятник установлен в честь ополченцев 264-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона. Они сражались в районе деревни Низино в годы Великой Отечественной войны.

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