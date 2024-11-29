В колбасах известного российского бренда обнаружили фермент, вызывающий рак – СМИ

Запрещенный и опасный для здоровья клей нашли в колбасе от владимирского ЗАО «Стародворские колбасы», выпускающего «Вязанку», «Стародворскую», «Сочинку», «Докторскую», сервелаты «Кремлевский», «Зернистый» и другие.

В продукции найдена микробная трансглютаминаза, которой недобросовестные производители «склеивают» сырье. Этот «клей» может вызвать проблемы с иммунитетом, кишечником и повысить риск развития рака.

Пробы взяли из магазинов Мордовии. Россельхознадзор ввел режим усиленного лабораторного контроля, информацию передали в Роспотребнадзор.