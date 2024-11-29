Губернаторскую работу в России начнут оценивать по KPI

Владимир Путин подписал указ с обновленным перечнем KPI для глав регионов. В список вошли новые параметры.

Среди утвержденных KPI:

доверие людей к власти;

численность населения;

уровень рождаемости и ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

уровень бедности;

уровень образования;

количество семей, улучшивших жилищные условия;

объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости;

качество среды жизни;

удовлетворенность ветеранами спецоперации условиями реабилитации и пр.

Среди других изменений – в параметр об условиях для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности добавили слово «патриотичной», а показатель «число посещений культурных мероприятий» убрали.

До этого перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов обновляли в 2021 году. В него тогда вошли 20 параметров оценки. В перечне остались доверие к власти и демографические показатели, но появились и новые пункты, в том числе о «цифровой зрелости».

Показатели KPI губернаторов менялись также в 2017 и 2019 годах. В 2017-м перечень состоял из 24 показателей, через два года их количество сократилось до 15. Из измеряемых путем изучения общественного мнения остался только уровень доверия к власти.