Губернаторскую работу в России начнут оценивать по KPI

Владимир Путин подписал указ с обновленным перечнем KPI для глав регионов. В список вошли новые параметры.
Среди утвержденных KPI:
- доверие людей к власти;
- численность населения;
- уровень рождаемости и ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- уровень бедности;
- уровень образования;
- количество семей, улучшивших жилищные условия;
- объем ввода в эксплуатацию жилой и нежилой недвижимости;
- качество среды жизни;
- удовлетворенность ветеранами спецоперации условиями реабилитации и пр.
Среди других изменений – в параметр об условиях для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности добавили слово «патриотичной», а показатель «число посещений культурных мероприятий» убрали.
До этого перечень показателей для оценки эффективности деятельности губернаторов обновляли в 2021 году. В него тогда вошли 20 параметров оценки. В перечне остались доверие к власти и демографические показатели, но появились и новые пункты, в том числе о «цифровой зрелости».
Показатели KPI губернаторов менялись также в 2017 и 2019 годах. В 2017-м перечень состоял из 24 показателей, через два года их количество сократилось до 15. Из измеряемых путем изучения общественного мнения остался только уровень доверия к власти.