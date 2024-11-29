В Петербурге изготовили в подарок Деду Морозу двухметровую войлочную матрешку

В преддверии Нового года в Санкт-Петербурге создали двухметровую матрешку из войлока. Необычный арт-объект, вес которого составляет около 50 килограммов, планируют подарить Всероссийскому Деду Морозу, сообщает Neva.Today.

Создание двухметровой матрешки стало результатом почти месяца кропотливого труда мастеров, которые использовали цветную роспись в лучших русских традициях. Для воплощения своей идеи им потребовалось несколько килограммов цветной шерсти.

Ожидается, что необычный подарок займет почетное место в резиденции сказочного волшебника в Великом Устюге.