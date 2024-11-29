Квартиру пожилой петербурженки обокрали в Кировском районе

В полицию Кировского района 27 ноября обратилась 71-летняя петербурженка. Она приехала проверить свою квартиру в Пионерском переулке в Шлиссельбурге и обнаружила вскрытый замок.

В помещении не было стиральной машины и ноутбука. Ущерб пострадавшей оценен примерно в 27 тысяч рублей. Соседи дали описание предполагаемого злоумышленника.

Уголовное дело о краже заведено 28 ноября. Обстоятельства происшествия устанавливаются.