Квартиру пожилой петербурженки обокрали в Кировском районе

В полицию Кировского района 27 ноября обратилась 71-летняя петербурженка. Она приехала проверить свою квартиру в Пионерском переулке в Шлиссельбурге и обнаружила вскрытый замок.
В помещении не было стиральной машины и ноутбука. Ущерб пострадавшей оценен примерно в 27 тысяч рублей. Соседи дали описание предполагаемого злоумышленника.
Уголовное дело о краже заведено 28 ноября. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Вам будет интересно
В полицию Гатчинского района 16 июня обратилась 84-летняя жительница Гатчины. Она встретила на улице возле дома неизвестную женщину, с которой...
17.06.2023 1884