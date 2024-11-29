Выборгский замок победил в премии Russian Event Awards 2024

Главная достопримечательность Выборга заняла 1-е место в категории «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристических событий».
Выборгский замок стал лидером в номинации «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения туристических событий» премии «Russian Event Awards 2024».
Эта престижная награда подтверждает высокий уровень работы замка как уникального исторического памятника и культурного центра, привлекающего туристов со всей страны. Выборгский замок, основанный в XIII веке, сегодня является важным объектом культурного наследия России и популярным местом для проведения мероприятий различного масштаба: от рыцарских турниров до мотофествиаля «Балтик Ралли, — поделился зампред правительства Ленобласти Владимир Цой.
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