В Выборге запустят новый Центр патриотического воспитания

Воспитанники центра будут изучать морское дело и парусный спорт.

В исторической части Выборга появится современный Центр патриотического воспитания. Леноблкомимущество выделило для реализации проекта земельный участок площадью 10,2 тысячи квадратных метров, ранее занимаемый военным городком.

Как сообщили в комитете, весь имущественный комплекс, включая здания и землю, перешел в собственность региона от Минобороны. Весной этого года учебные классы, мастерские и складские помещения уже были переданы Центру патриотического воспитания.

Кроме того, был изменён вид разрешённого использования земельного участка, что позволит организовать на этой территории образовательные и историко-культурные мероприятия, — рассказали в пресс-службе правительства региона.