Бобровая плотина привела к отключениям электричества в Тихвинском районе

Рабочим пришлось разобрать запруду в Тихвинском районе, поскольку она создавала множество проблем для жителей близлежащих населенных пунктов.

На прошлой неделе специалисты компании «Россети Ленэнерго» приступили к разборке бобровой плотины в Тихвинском районе Ленобласть. Активность животных стала причиной отключения электроэнергии в поселке Черенцово, а также в деревнях Октябренок, Халезево и Туравкино. Об этом стало известно 47channel.

Созданная бобрами плотина нарушила технологические процессы в Цвалевском сельском поселении, что привело к затоплению прилегающих лесных территорий. Кроме того, запруда осложнила проезд транспорта и проведение необходимых ремонтных работ.