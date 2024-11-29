Финансист назвал самый выгодный срок действия вкладов в условиях высокой ключевой ставки

По словам эксперта, открывать «долгие» депозиты в нынешних условиях не стоит.

Эльман Мехтиев, основатель сервиса «Кредчек», считает, что оптимальный срок для вкладов сейчас составляет 7-8 месяцев. Это связано с прогнозом ЦБ о скором снижении инфляции и, как следствие, ключевой ставки. В нынешних условиях банки предлагают наиболее выгодные условия именно по краткосрочным депозитам.

По мнению Мехтиева, даже если рост цен не замедлится, повышение ключевой ставки сделает депозиты еще более выгодными. В отличие от периодов стабильной инфляции, когда ставка по депозитам напрямую зависит от срока действия, в период скачка инфляции долгосрочные вклады становятся менее выгодными.