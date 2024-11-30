Прямые рейсы в Хайнань из Петербурга возобновят в 2025 году

В 2025 году из Санкт-Петербурга возобновят авиарейсы на китайский остров Хайнань, который не был доступен для прямых перелетов в течение пяти лет. Об этом сообщает «Петроград».

Предполагается, что рейсы на Хайнань будут выполняться дважды в неделю. Решение должно способствовать улучшению туристического обмена между Санкт-Петербургом и китайским курортом, а также увеличить потоки путешественников в оба направления.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года самолеты из Пулково начнут чаще летать в Китай. Увеличится количество рейсов в Шанхай и Пекин.