Пьяная женщина на чужой иномарке протаранила автобусную остановку в Петербурге

В Санкт-Петербурге 29 ноября задержали нетрезвую женщину-водителя, въехавшую в остановку общественного транспорта.

Автомобиль задержанная тайком взяла у своего сожителя. На Рапищевой улице она не справилась с управлением и въехала в павильон. О пострадавших не сообщается. До приезда инспекторов ДПС женщину задержали очевидцы.

Составлены четыре административных протокола: отказ от освидетельствования, повреждение дорожных сооружений, движение по тротуару и отсутствие страховки. Автомобиль поместили на спецстоянку.