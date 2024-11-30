Пьяная женщина на чужой иномарке протаранила автобусную остановку в Петербурге

В Санкт-Петербурге 29 ноября задержали нетрезвую женщину-водителя, въехавшую в остановку общественного транспорта.
Автомобиль задержанная тайком взяла у своего сожителя. На Рапищевой улице она не справилась с управлением и въехала в павильон. О пострадавших не сообщается. До приезда инспекторов ДПС женщину задержали очевидцы.
Составлены четыре административных протокола: отказ от освидетельствования, повреждение дорожных сооружений, движение по тротуару и отсутствие страховки. Автомобиль поместили на спецстоянку.
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