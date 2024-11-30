Неизвестный сообщил о минировании 30 школ в Петербурге

В полицию Санкт-Петербурга поступил звонок о минировании 30 школ в Петроградском районе. Номера учебных заведений звонивший не уточнил, но сказал, что за несколько минут до взрывов будет звонить директорам школ.

Днем 29 ноября звонок поступил в школу № 204 на Миллионной улице. Неизвестный уточнил, что образовательное учреждение заминировано.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно эвакуировали учеников и работников школы. Взрывчатых веществ обнаружено не было, сообщает «Бриф».