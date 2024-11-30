Снег, гололедица и до -1 °C – погода в Ленобласти на 1 декабря

На территории Ленинградской области 1 декабря ожидается облачная погода. В большинстве районов пройдут дожди, на востоке ночью и утром – с мокрым снегом.

Подует юго-западный, западный ветер со скоростью 7-12 м/с, ночью и в первой половине дня местами, преимущественно в прибрежных районах – порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью будет держаться в пределах -1…+4 °C. Днем ожидается +2…+7 °C. Ночью на востоке области – местами гололедица.