Застолье в Луге закончилось ножевым ранением и реанимацией

Двое местных жителей распивали спиртное 28 ноября в квартире дома на проспекте Кирова в Луге. Во время застолья один из мужчин ударил другого ножом и сам получил раны.

Нападавший вышел из квартиры на улицу, где его заметили прохожие и вызвали полицию. Полицейские нашли возле дома 27-летнего жителя Луги в состоянии алкогольного опьянения.

У молодого человека диагностировали ножевое ранение пальца с повреждением сухожилия. Полицейским он признался, что нанес ножевые ранения своему знакомому.

В квартире нашли 28-летнего молодого человека с проникающим ножевым ранением поясничной области слева. Его поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Нападавший помещен в изолятор. С места происшествия полицейские изъяли семь ножей.