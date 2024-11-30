Польша установила 3,5 тысячи бетонных ограждений на границе с Россией

На границе с Калининградской областью установили 3,5 тысячи бетонных ограждений. Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Если я хорошо помню, только на этом участке 3,5 тысячи этих бетонных элементов. Мы хотим укрепить границу к 2028 году. Протяженность этой твердой инфраструктуры составит более 300 километров», – сказал Дональд Туск

Бетонные ежи установили на первом участке линии оборонительных укреплений «Восточный щит». По словам Дональда Туска, строительство таких укреплений – «инвестиция в мир», призванная сдержать и обескуражить потенциального неприятеля.

Премьер-министр Польши отметил, что линия оборонительных укреплений будет распространена и на границу с Украиной, чтобы «поляки чувствовали себя в безопасности на всем протяжении восточной границы».