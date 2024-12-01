В Ленобласти проживает более 14 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией

Ежегодно в мире 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом.

Сегодня в Ленобласти проживают более 14 тыс. человек с ВИЧ-инфекцией. Это люди самых разных возрастов, профессий, рассказал глава регионального комздрава Александр Жарков.

Он отметил, что благодаря работе специалистов Центра СПИД в Ленинградской области все пациенты с ВИЧ получают необходимую терапию и могут жить полноценной жизнью, создавать семью и рожать здоровых детей.

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В период с 25 ноября по 1 декабря 2024 года в регионе прошла Всероссийская неделя тестирования на ВИЧ-инфекцию, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом: проводились лекции, семинары, встречи, организованные медицинскими специалистами и волонтерами.