В России растет заболеваемость микоплазменной пневмонией

В России растет число заболевших микоплазменной пневмонией, сообщил «Известиям» директор департамента патоморфологии и клинической цитологии лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов.

В октябре и ноябре 2024 года заболеваемость выросла примерно в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом ранее. Показатель составил 19,6%. По его словам, чаще всего болеют дети и люди с ослабленным иммунитетом.

По словам врача-пульмонолога ФНКЦ ФМБФ России Сергея Ложкина, микоплазменная пневмония опасна отсутствием выраженных симптомов.