В Госдуме предложили снизить количество уроков в школах

Сокращение числа уроков в день может снизить нагрузку на школьников без ущерба для качества знаний. Такое мнение ТАСС высказала первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Лантратова заявила, что главная проблема педагогического процесса часто состоит в том, что программа «ориентирована на академические достижения, забывая о физическом и эмоциональном благополучии учащихся». Из-за этого ученики испытывают хроническую усталость, стресс и проблемы со здоровьем.

Для решения этой проблемы она предлагает оптимизировать учебные планы, сократить количество уроков и уделять больше внимания внеурочной деятельности. Также важно пересмотреть подход к домашним заданиям, делая их более творческими и учитывая индивидуальные особенности учеников.