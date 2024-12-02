Названы возможные дата и время «прямой линии» с Путиным

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«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным запланирована на 19 декабря, в полдень.

Возможные дату и время назвал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram. По его словам, эту информацию подтвердили сразу три источника в Кремле.

Ожидается, что кол-центры начнут принимать вопросы от россиян уже в ближайшие дни. Он добавил, что, как и в 2023 году, предстоящую «прямую линию» объединят с большой пресс-конференцией.

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19.11.2024 271
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